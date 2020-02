AG. TERRIER, Lui come Chiesa. Viola l'ha cercato

L'agente Yvan Le Mee parla a Tuttomercatoweb.com e spiega chi è Martin Terrier, giocatore sul quale c'è stato anche l'interesse della Fiorentina: "Terrier è un trequartista che gioca tra le linee, più tecnico, è un calciatore speciale, è un Chiesa alla francese che conosco bene perché seguo da vicino. È seguito da tutti, ha ventidue anni: nell'ultima stagione ha fatto nove gol in Ligue 1 essendo titolare di fatto nella seconda parte di stagione. I nove gol sono arrivati nelle ultime tredici partite".

Numeri e doti che lo fanno essere inevitabilmente uomo mercato.

"È seguito anche in Italia: su di lui c'era anche la Fiorentina, che cerca un giocatore così. È uno che può giocare come Chiesa: esterno, seconda punta, la punta di movimento, come Federico. Il Lione lo ha pagato 15 milioni, adesso costa 30-35 milioni ma presto aumenterà la sua valutazione".

Oltre a Terrier, la sua agenzia segue un talento della cantera come Soumaré.

"Yaya Soumarè, un esterno offensivo destro classe 2000, in scadenza in estate: se ci sarà il progetto sportivo giusto, firmeremo. Scade il suo contratto di formazione, ci sarà solo la formazione FIFA eventualmente da pagare e agli italiani piace molto. Peraltro è un Nazionale Under 19, è un prodotto del calcio francese e del Lione".