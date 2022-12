AG. DEMME, Vuole giocare di più: ha club interessati

L'agente di Diego Demme, Marco Busiello, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli circa il suo futuro. L'ex capitano del Lipsia è stato per diverso tempo un obiettivo concreto di mercato della Fiorentina: "Col Napoli non abbiamo ancora parlato in maniera ufficiale, ci sono stati dei discorsi fatti per capire quali potessero essere le situazioni che potevano nascere su Demme. Diego è contentissimo a Napoli, non ha nessun problema né con Spalletti né con lo spogliatoio. Poi è ovvio che voglia giocare di più. Si rende conto che in questo momento il Napoli è una macchina perfetta all'interno della quale è difficile trovare spazio. In questo momento purtroppo non gioca da diverso tempo, tra infortuni e scelte tecniche non gioca praticamente da un anno. Deve riacquisire il ritmo partita e la sua priorità è quella di andare a giocare con continuità. Non si sta facendo nessun tipo di valutazioni in merito a una squadra, ma in merito a un progetto. In questo momento sono state fatte diverse chiacchiere con qualche club, sia in Italia che all'estero, ma sono chiacchiere di carattere informativo. Non siamo ancora entrati nel dettaglio, visto che bisognerà prima fare un punto con il Napoli".