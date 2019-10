AG. DALBERT, È felice in viola e si vede. Sul futuro...

Intervistato dal portale FCInterNews, l'agente del terzino viola Dalbert, Everson Pereira Da Silva, ha parlato di come sta procedendo la stagione del brasiliano in riva all'Arno. Queste le sue dichiarazioni più importanti: "Per Dalbert oggi va molto bene. Sta giocando e si può vedere quello che sta facendo. Chi segue le partite della Fiorentina tutte le settimane noterà che è una squadra molto equilibrata. L'addio all'Inter? La cosa più giusta è stata quella di pensare a giocare, avere un minutaggio maggiore. Dalbert ha sempre pensato a questo, e secondo me lui aveva ragione e ha fatto bene. Dalbert conosce molto bene le sue potenzialità. Posso affermare che non si è mai arreso. Dalbert e la sua famiglia sono moto felici di stare a Firenze e di giocare nella Fiorentina e credo che questa cosa sia facilmente visibile. Il futuro? È inutile parlare di quello che potrà succedere tra sei mesi: l’obiettivo è godere del buon periodo che sta passando a livello personale. Il ragazzo sta mettendo tutto se stesso per mantenere questo standard di prestazioni fino alla fine”.