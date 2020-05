AG. CASTRO, Sta benissimo a Firenze: niente scambi

Michelangelo Minieri, ex viola e agente di Castrovilli e Kouamè, ha confermato al Corriere dello Sport che tipo di mercato si aspetta e che Castrovilli resterà a Firenze: Non prevedo grandi movimenti, è un momento difficile. Se ci sarà mercato, sarà un mercato fatto con pochi soldi è basato su intuizioni e scambi. Castrovilli però non rientra in questo percorso di scambi. E a Firenze si trova benissimo".