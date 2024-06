AG. BIANCO, Pronto per la A. Gode della stima di Goretti

Fonte: Radio Bruno

L'agente di Alessandro Bianco Beppe Galli ha parlato del suo assistito, reduce dalla stagione in prestito alla Reggiana e che ora è pronto a ritornare in viola: “La sua è stata un’annata ottima a Reggio Emilia, in un campionato difficile e ostico come quello di Serie B. Si è guadagnato anche la chiamata in Under 21, quindi sono veramente soddisfatto e orgoglioso di lui. Secondo me è già pronto per la Serie A, mi sembra assurdo che debba fare un altro step in B.

Su Goretti: " Lo stima molto, sa quello che può dare. È un vantaggio per il tecnico che può parlare con Goretti per chiedergli di Bianco. Quest’anno ha giocato nella stessa maniera, con lo stesso modulo che utilizza Palladino.”