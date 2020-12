AD SASSUOLO, Senza tifosi sistema-calcio in perdita

L'AD del Sassuolo Giovanni Carnevali, a margine della partita tra Sassuolo e Milan ha parlato a Sky Sport dell'assenza di pubblico e problemi economici dei club: "Affrontare il Milan con questa classifica è una bella soddisfazione. Il problema è che giochiamo questa sfida così importante in uno stadio vuoto, senza tifosi. E questo è dannoso per tutto il sistema-calcio. Abbiamo grandi perdite economiche ma nessuno dice nulla. Del resto, in Italia, siamo governati da un non-governo. E’ difficile prevedere, ma sono sicuro che il ritorno del pubblico negli stadi non è vicino e così è complicato programmare. Anche per questo motivo nel mercato di gennaio non faremo nulla".