ACF, Tutte le info sui biglietti per la gara con la Samp

Sul proprio sito ufficiale la Fiorentina ha reso note le informazioni e i prezzi per i biglietti disponibili per la gara di martedì 30 novembre al Franchi con la Sampdoria. Queste alcune informazioni: "La vendita dei biglietti avverrà in un’unica fase di vendita libera a partire da Martedì 23 Novembre alle ore 15:00 e fino all’inizio della gara il 30 Novembre. I nostri tifosi Under-14 potranno usufruire del biglietto omaggio nei settori di Curva Fiesole e Curva Ferrovia, e di un prezzo ridotto di 5€ in tutti gli altri settori. I biglietti saranno acquistabili sulla pagina ufficiale di biglietteria di ACF Fiorentina https://bit.ly/BigliettiFiorentina , presso il Fiorentina Point https://bit.ly/FiorentinaPoint in Via dei Sette Santi 28r e su tutto il circuito di punti vendita Ticketone https://www.ticketone.it/help/outlets/ ai seguenti prezzi e senza alcuna commissione di vendita web.

Si ricorda che l’accesso allo stadio sarà concesso soltanto ai possessori di Green Pass COVID-19 ottenuto tramite: avvenuta vaccinazione con almeno una dose da 14 gg; certificazione di avvenuta guarigione dal Covid-19 nei 6 mesi precedenti l’evento; risultato negativo di tampone rapido o molecolare effettuato nelle 48 ore precedenti l’evento. Sono esclusi dall’obbligo di Green Pass i minori di anni 12 ed i possessori di adeguata certificazione medica di esclusione dalla campagna vaccinale. I controlli potrebbero richiedere molto tempo, invitiamo a presentarsi ai varchi di accesso almeno 90 minuti prima del fischio di inizio".