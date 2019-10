ACF, Tifosi possono inviare domande a Lirola e Lazaro

La Fiorentina propone una nuova iniziativa per coinvolgere ancora di più i tifosi e permettergli di fare una domanda ad un giocatore della squadra maschile e ad una di quella femminile. Questo il comunicato:

"Se poteste fare una domanda - scrive il club sul proprio sito ufficiale - a due giocatori della Fiorentina, uno della Prima Squadra e una della Femminile, cosa gli chiedereste? Ora avete la possibilità di farlo con #OneTeam!

Chiedete sui canali social le vostre curiosità per Pol Lirola e Paloma Lázaro, dalla loro carriera al loro modo di vivere il calcio, dalla vita privata ai gusti in cucina. È sufficiente seguire uno dei profili social della Fiorentina su Twitter, Instagram e Facebook e postare la vostra domanda per loro accompagnata dall’hashtag #OneTeam. Selezioneremo le domande più originali, alle quali i due risponderanno in un video che sarà trasmesso LIVE su Facebook e Twitter mercoledì intorno a ora di pranzo. Sotto con le domande ragazzi!".