ACF, Per Dodo problema al gemello mediale: il report

Oltre alla sconfitta in casa del Bologna per 2-1, la Fiorentina deve fare i conti anche con l'infortunio rimediato a fine primo tempo da Dodo. In merito, la squadra viola ha reso noto il problema tramite un report ufficiale:

ACF Fiorentina comunica che il calciatore Dodo è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco a causa di un problema muscolare al gemello mediale della gamba destra. Il calciatore verrà sottoposto ad accertamenti diagnostici nei prossimi giorni per valutare l'entità dell'infortunio