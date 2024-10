ACF, Le informazioni per i biglietti con il St. Gallen e Roma

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Fiorentina ha dato due notizie per quanto riguarda le prossime due partite della Fiorentina contro il St. Gallen e la Roma.

"ACF Fiorentina comunica che, da domani giovedì 10 Ottobre ore 12:00 e fino a venerdì 18 Ottobre ore 16:00, saranno disponibili i biglietti per i settori riservati ai tifosi della Fiorentina della Kybunpark Arena St. Gallen per la prima gara in trasferta di Conference in programma Giovedì 24/10/2024 alle 18.45 (CEST). I biglietti sono acquistabili online dalla pagina https://acffiorentina.vivaticket.it/ al costo di € 21,50 (compresa prevendita) per il settore ospiti ed € 112,00 (compreso prevendita) per la tribuna. I biglietti saranno in vendita con le seguenti modalità:

FASE UNICA DI VENDITA con acquisto consentito ai tifosi in possesso di tessera INVIOLA PREMIUM/GOLD in corso di validità. Ogni tessera consentirà l’acquisto di un solo biglietto inserendo i dati anagrafici del possessore".

Tutte le informazioni per acquistare e le fasi di vendita dei biglietti per la 9° giornata di Serie A Enilive 2024/25 contro la Roma:

PRIMA FASE (PROMO EX ABBONATO 23/24):

Dalle ore 15:00 del 09/10/2024 fino alle ore 14:59 del 10/10/2024.

Fase di vendita dedicata ai vecchi abbonati alla stagione 2023/2024 che non hanno sottoscritto l’abbonamento alla stagione 2024/2025.

SECONDA FASE (PROMO GENERAZIONE VIOLA):

Dalle ore 15:00 del 10/10/2024 fino alle ore 23:59 del 26/10/2024.

TERZA FASE (INTERO MATCH-DAY):

Fase attiva il giorno della gara con tariffa INTERO MATCHDAY".