ACF-JUVE, I numeri della partitissima del Franchi

A poco più di ventiquattro ore dall'attesissima sfida d'andata della semifinale di Coppa Italia fra Fiorentina e Juventus, il sito della Lega Serie A ha pubblicato il consueto resoconto statistico del match tra viola e bianconeri. Ecco alcune statistiche riguardanti la gara:

Tra le avversarie che hanno affrontato la Juventus più di due volte in Coppa Italia, la Fiorentina è quella che in percentuale ha ottenuto più successi contro i bianconeri (43% - sei in 14 precedenti); tuttavia i viola hanno vinto solo una delle ultime sei sfide nella competizione contro questa avversaria (3N, 2P), un 2-1 il 5 marzo 2015 grazie a una doppietta di Mohamed Salah (Fernando Llorente a segno per i piemontesi). La Juventus ha vinto 11 delle ultime 15 gare contro la Fiorentina in tutte le competizioni (2N, 2P), trovando tuttavia il successo solo due volte nei cinque appuntamenti più recenti contro i viola (2N, 1P). Dall’inizio dello scorso decennio, la Juventus ha tenuto la porta inviolata in nove trasferte contro la Fiorentina considerando tutte le competizioni; contro nessuna avversaria ha fatto meglio; tuttavia, ben 11 delle ultime 22 gare esterne contro i viola sono terminate in parità (completano nove successi bianconeri e due sconfitte).

La Fiorentina ha segnato 36 gol in 14 gare casalinghe stagionali, una media di 2.6 a incontro; solo Inter (40) e Lazio (37) hanno realizzato più reti in casa tra le squadre di Serie A TIM nel 2021/2022 considerando tutte le competizioni. La Juventus è la squadra che ha partecipato più volte alle semifinali di Coppa Italia (33); inoltre quella bianconera è già la formazione che più volte é arrivata in Finale nella competizione (20), seguita al secondo posto dalla Roma (16). La Fiorentina non ha superato il turno in tre delle quattro semifinali disputate in Coppa Italia dall’inizio dello scorso decennio (fa eccezione la doppia sfida contro l’Udinese nel 2013/2014), dopo che era riuscita ad approdare in finale in tutte le precedenti tre occasioni in cui aveva partecipato in questa fase della competizione. La Juventus è la squadra che ha effettuato più conclusioni nel 2022 in Coppa Italia: 47 (almeno 10 in più di ogni altra formazione).

Krzysztof Piatek ha segnato complessivamente 12 gol in nove presenze di Coppa Italia, più di ogni altro giocatore di Serie A TIM dal suo esordio nella competizione nel 2018/2019. Tra il 2012 e il 2015 Juan Cuadrado ha giocato 106 partite e segnato 26 gol con la maglia della Fiorentina - considerando tutte le competizioni, il colombiano ha fornito finora due assist, entrambi nelle ultime tre partite disputate (v Empoli e Torino); è dalla stagione 2012/13 che fornisce almeno quattro passaggi vincenti a fine stagione (17 nel 2021/22). Dusan Vlahovic può diventare il terzo giocatore dei cinque grandi campionati europei in grado di segnare sia a favore che contro una squadra nella stagione in corso considerando tutte le competizioni, dopo Dodi Lukébakio (a favore e contro il Wolfsburg) e Gaëtan Laborde (Montpellier).