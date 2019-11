ACF, In vendita biglietti per Cittadella: sconto abbonati

La Fiorentina ha comunicato la messa in vendita dei biglietti per la partita di Coppa italia contro il Cittadella, in programma il 3 dicembre alle ore 21. Previsto uno sconto per gli abbonati in viola: il biglietto costerà 5 euro in tutti i settori escluso la Curva Ferrovia. Di seguito i dettagli:

