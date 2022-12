ACF, In campo per Andrea Papi. Barone: "Onorati"

Anche l’ACF Fiorentina scende in campo per sostenere Andrea Papi, il giovane portiere dell’Antella (e grande tifoso viola) che ha perso una gamba in seguito a un grave incidente stradale. Giovedì 15 dicembre alle ore 17.00 allo stadio comunale “A. Pazzagli” a Ponte a Niccheri, si svolgerà un’iniziativa di solidarietà a cui prenderanno parte anche i giocatori della prima squadra e della Primavera. Un appuntamento benefico promosso e organizzato dal Comune di Bagno a Ripoli e dalle società di calcio del territorio – ASD Giovani Grassina Belmonte, USD Antella '99 (la squadra di Andrea), ASD Grassina e ACD Bagno a Ripoli - in collaborazione con il club Viola.

L’intero ricavato della manifestazione (a ingresso libero, contributo minimo di 5 euro) servirà a supportare Andrea nel lungo e delicato percorso riabilitativo. Il fischio di inizio si terrà alle 17.00. I primi 45 minuti vedranno schierarsi in campo i giocatori della Fiorentina Primavera e dell’Antella. Nell’intervallo la prima squadra della Fiorentina farà una sorpresa per grandi e piccini, tra autografi, palleggi e molto altro. Alle 18.00 seconda frazione di gioco con i ragazzi della Primavera e del Grassina.

“Siamo onorati e fieri di poter dare il nostro piccolo contributo per Andrea – afferma il direttore generale della ACF Fiorentina, Joe Barone -. La vita ci porta spesso ad affrontare sfide di ogni tipo e a lui è toccata un’impresa molto molto grande. Carattere e forza ad Andrea non mancano e non mancheranno, così come la vicinanza e l'affetto da parte di tutti noi per affrontare questa situazione. Forza Andrea, non sei solo!”.