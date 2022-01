ACF, Il saluto a Benassi dopo l'approdo all'Empoli

"Marco Benassi in prestito all'Empoli.In bocca al lupo!" questa la didascalia del post Instagram dedicato dalla Fiorentina a Marco Benassi, da poche ore diventato un nuovo calciatore dell'Empoli. Il centrocampista classe '94 passa agli azzurri in prestito fino al termine della stagione, lasciando così momentaneamente la Fiorentina per la seconda volta dopo lo sfortunato prestito al Verona. Per Benassi, fino ad adesso, 103 presenze e 17 gol con la Fiorentina.