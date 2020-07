ACF, Il cordoglio per la scomparsa di Morricone

INDISCREZIONI DI FV IND.FV, IL PATTO RAMADANI-DV DEPOSITATO E IN VIGORE Ha già iniziato a far discutere l’inchiesta pubblicata questa mattina dal New York Times relativa ad un presunto accordo firmato tra la precedente proprietà della Fiorentina e il potente manager Fali Ramadani (tramite il suo braccio destro Pedro Pereira)... Ha già iniziato a far discutere l’inchiesta pubblicata questa mattina dal New York Times relativa ad un presunto accordo firmato tra la precedente proprietà della Fiorentina e il potente manager Fali Ramadani (tramite il suo braccio destro Pedro Pereira)... NOTIZIE DI FV ANTOGNONI A FV, ARDICO E QUELLI DEL '56, CHE RICORDI Presente al funerale di Ardico Magnini, il club manager Giancarlo Antognoni ha rilasciato qualche battuta a FirenzeViola.it. Le sue parole: "Tutti ricordiamo Ardico con grande affetto. Ci siamo visti anche due o tre mesi fa e mi dispiace molto. Era toscano, di... Presente al funerale di Ardico Magnini, il club manager Giancarlo Antognoni ha rilasciato qualche battuta a FirenzeViola.it. Le sue parole: "Tutti ricordiamo Ardico con grande affetto. Ci siamo visti anche due o tre mesi fa e mi dispiace molto. Era toscano, di... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 06 luglio 2020. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi