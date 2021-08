ACF FEMM., Esordio con sconfitta a Sassuolo: è 2-1

L'avventura di Patrizia Panico sulla panchina della Fiorentina Femminile inizia con una sconfitta: a Sassuolo le viola vanno sotto nel finale di primo tempo per uno sfortunato autogol di Kravec. Un colpo di testa di Lundin al 51' rimette tutto in parità, ma nel giro di un minuto le neroverdi ritornano in vantaggio grazie alla rete di Clelland. Vittoria meritata per le ragazze di Piovani, avvio di stagione in salita per il neo-tecnico viola Patrizia Panico, che nel prossimo turno si ritroverà di fronte il suo recente passato nella sfida di domenica contro la Juventus.