ACF, È stata superata quota dei 25.000 abbonamenti

È stata finalmente sfondata la fatidica quota 25.000 abbonamenti in casa Fiorentina: come riporta il profilo Twitter del club viola, è stato superato il dato che da tempo il club si era segretamente prefissato, un numero molto alto superiore per il momento di quasi 4.000 unità rispetto a quello finale ottenuto nel passato campionato. E per abbonarsi c'è tempo fino al 15 settembre... Ecco il post della società viola sui suoi social: