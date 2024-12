ACF, Christmas pack: promo per Udinese e Napoli

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

La Fiorentina ha reso noto sul suo sito ufficiale l'avvio di una promozione natalizia per assistere a due gare casalinghe, contro Udinese e Napoli, della formazione di Palladino. A partire da 21 Euro infatti è possibile acquistare i biglietti per l'ultima sfida del 2024, contro i friulani lunedì 23 dicembre alle ore 18:30, e la prima del 2025, contro i partenopei sabato 4 gennaio alle ore 18:00. La promozione è già partita e sarà attiva dalle ore 10:00 di oggi fino a lunedì 23 dicembre. Questo il comunicato, sul proprio sito ufficiale, della società gigliata:

"Acquista ora e risparmia con il CHRISTMAS PACK 2024/25: a partire da € 21,00 avrai l’occasione di assicurarti il posto sia per l’ultimo match in casa del 2024 che per il primo big match del 2025.

PARTITE COMPRESE NEL PACK:

Lunedì 23 Dicembre h 18.30 : ACF Fiorentina vs Udinese Calcio - 17° giornata Serie A Enilive 2024/25

Sabato 04 Gennaio h 18.00 : ACF Fiorentina vs SSC Napoli - 19° giornata Serie A Enilive 2024/25

Dalle ore 10:00 di venerdì 06/12/2024 fino a lunedì 23/12/2024, fase unica di vendita del Pack 2 gare ad un prezzo vantaggioso, possibilità di abbinare ad un Pack a tariffa Intero anche un Under 14 (nati da 01/01/2011) in tutti i settori con la tariffa dedicata ai bambini sotto i 14 anni.

Il pacchetto di 2 gare è acquistabile dai possessori di InViola Premium/Gold card in corso di validità".