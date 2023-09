FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Come testimoniato dal sito ufficiale della Fiorentina, è aperta la vendita libera per la partita di lunedì 2 ottobre contro il Cagliari. Disponibili numerose promozioni, come quella dedicata agli under 6 e under 14, oltre che per specifici settori a chi è nato primaa del 31/12/1973. Di seguito le tariffe: