L’agente di mercato Beppe Accardi ha commentato così l’arrivo di Ribery a Firenze: "Non me lo aspettavo, ma ha 36 anni. Sarebbe da stupidi non sottolineare la sua importanza, ma ci dobbiamo augurare che abbia ancora la forza fisica per fare la differenza. Il segnale forte passa per la conferma di Chiesa, non per l'acquisto del francese".