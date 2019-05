1926, Oggi c'è il flash mob: "Serve maturità e rispetto"

Tramite un comunicato diffuso sulla pagina ufficiale Fuori dal Coro, il gruppo della curva viola Unonoveduesei ha ricordato ai tifosi l'appuntamento per il Flash Mob di oggi pomeriggio in centro, all'interno di un comunicato che porta anche la firma di ATF:

"Rinnoviamo l'invito alla tifoseria viola per la partecipazione attiva al flash mob che si terrà oggi pomeriggio alle ore 16 in Via Tornabuoni. Ricordiamo inoltre che sarà importante tenere un atteggiamento intelligente e rispettoso nei confronti della nostra città. Evitiamo provocazioni, mostrando a tutti la nostra maturità e capacità di azione. Altro che "scemi del villaggio", noi siamo i Fiorentini.

CURVA FIESOLE

ASSOCIAZIONE TIFOSI FIORENTINI".