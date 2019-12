STAMPA VIOLA A FV, Le idee sul futuro di Montella

Ieri in conferenza stampa Vincenzo Montella ha scherzato (ma mica tanto poi) sul fatto di mangiare o meno il panettone. Rocco Commisso d'altronde pur avendo gradito la reazione e il pareggio ottenuto con la capolista Inter, si è riservato di decidere giornata per giornata, gara dopo gara. Ed anche la partita con la Roma potrebbe, per assurdo, essere l'ultima spiaggia. Da cosa dipenderà il futuro dell'allenatore viola e ci sono nomi per sostituirlo. Firenzeviola ha girato la domanda secca ad alcuni giornalisti fiorentini che seguono costantemente le vicende viola.

ANGELO GIORGETTI (La Nazione): "Montella sarà confermato in presenza di una prestazione convincente. Il risultato sul campo è importante ma non decisivo, conta di piú il comportamento dei giocatori: dovranno dimostrare di essere dalla parte dell'allenatore".

ALESSANDRO BOCCI (Corriere della Sera): "Credo che dipenda da come giocherà la Fiorentina e se lotterà come vuole il presidente Commisso! Se lotta e tiene testa alla Roma, penso che Montella potrebbe salvarsi anche in caso di sconfitta. L’alternativa nel caso di esonero per me deve essere Prandelli".

BENEDETTO FERRARA (La Repubblica): "Montella rischia solo se la squadra dimostrerà di non tenerci, in caso contrario e a meno che non succedano catastrofi in termini di risultati, la società lo confermerà. Il destino del tecnico d'altronde non può essere deciso dalla Roma stasera, dopo che è stato tenuto in seguito a quattro sconfitte consecutive e soprattutto dopo che il pari con l'Inter ha dimostrato che la squadra volersela giocare e che non si non si è rotto nulla tra squadra e allenatore. Il problema non è un risultato negativo con la Roma, lo sono stati quelli con Verona, Lecce e Torino. Secondo me, Montella sarà l'allenatore anche nel 2020, con il compito di salvarsi per poi scegliere un allenatore top a giugno"

ERNESTO POESIO (Corriere Fiorentino): "Fino a oggi Commisso e Pradè hanno difeso l'allenatore. Quindi la bilancia almeno in partenza pende verso la riconferma. Per arrivare all'esonero la Fiorentina contro la Roma dovrebbe perdere molto male. Dovrebbe essere cioè surclassata dalla Roma sotto ogni punto di vista. Una brutta sconfitta nel punteggio o a causa di un atteggiamento poco combattivo potrebbero generare le condizioni per l'esonero.

Alternative? Premetto che personalmente ritengo Montella al momento il migliore allenatore per la Fiorentina. Conosce l'ambiente, la squadra, i giocatori più giovani con cui ha instaurato un ottimo rapporto. In un percorso di crescita e di valutazione per la prossima stagione a mio parare avrebbe poco senso esonerarlo a meno che non si voglia additarlo come capro espiatorio. Per questo motivo non mi sento di fare il totosostituti. In caso di esonero ci penseremo".