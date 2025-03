Live Fiorentina-Juventus 3-0, segui la diretta testuale di Firenzeviola.it!

vedi letture

90' +2' - FINISCE QUI! L'ARBITRO FISCHIA UN MINUTO PRIMA: APOTEOSI FIORENTINA AL FRANCHI, 3-0 ALLA JUVENTUS!

90' - Assegnati 3 minuti di recupero.

89' - Doppio cambio per la Fiorentina che termina le sostituzioni: dentro Zaniolo e Adli, fuori Kean e Cataldi.

88' - Grande festa al Franchi che intona cori contro Vlahovic, ancora in panchina.

86' - Cambio anche per la Juventus: entra Mbangula al posto di Cambiaso che si è fatto male alla caviglia.

85' - Esce tra gli applausi Fagioli: al suo posto Folorunsho.

84' - Incredibile scelta di Fabbri che non fischia un fallo su Mandragora, Kolo Muani si trova a tu per tu con De Gea ma Pablo Marì riesce a rientrare in tempo e a salvare la Fiorentina.

82' - Giallo per McKennie che protesta dopo un fallo di Thuram su Cataldi.

78' - Ecco i primi cambi per la Fiorentina: dentro Comuzzo e Beltran per Ranieri e Gudmundsson.

77' - Tiro dalla distanza di Thuram che termina facilmente tra le braccia di De Gea.

74' - Kean a un passo dal gol! Destro di prima su un pallone sbucato in avanti su sponda di Mandragora e palla che esce non di molto.

74' - Doppio cambio per la Juventus: dentro Gatti e Conceicao, fuori Weah e Kelly.

73' - Ancora tensione in campo, stavolta con protagonisti Ranieri e Weah che si prendono entrambi l'ammonizione.

68' - Gosens salva di tacco su un cross pericolosissimo di Koopmeiners: giocata difensiva super del tedesco viola.

67' - Animi tesi tra Cambiaso e Dodo, con il laterale bianconero che se la prende con il brasiliano. Dodo si infuria ma i due poi vengono allontanati.

65' - Fagioli fa una giocata fantastica liberandosi nella lunetta del calcio di rigore con una rouleta, poi però viene fermato nel contropiede.

63' - Occasione Juventus con un colpo di testa a centro area di Kolo Muani. Palla fuori con De Gea in controllo.

59' - Doppio cambio per la Juventus: fuori Nico Gonzalez (tra i fischi) e Renato Veiga, dentro Cambiaso e Alberto Costa.

58' - Annullato un gol a Kean! L'attaccante viola era stato bravissimo a saltare Di Gregorio e segnare ma era oltre la linea. La Fiorentina ancora non ha chiuso la partita.

57' - Pubblico in delirio al Franchi con una Fiorentina spumeggiante. Juventus fin qui annichilita al Franchi!

53' - Azione e gol clamoroso della Fiorentina. La gestisce ancora una volta Fagioli che disegna calcio e libera Gudmundsson sulla trequarti: l'islandese si porta avanti il pallone e al limite dell'area calcia un destro perfetto che si infila all'angolino. Fiorentina 3, Juventus 0!

53' - GOOOOOOOLLLL!!! GOOOOOLLL!!! CHE GOL DI GUDMUNDSSOOOOOOONNN!!!

52' - Ribaltamento immediato proprio di De Gea che lancia Kean: l'attaccante si sposta il pallone sul destro ma calcia fuori.

51' - Veiga colpisce di testa da due passi ma la conclusione è debole e De Gea blocca al corpo.

49' - Salvataggio incredibile di Ranieri in scivolata su una sponda aerea di Nico Gonzalez: McKennie calcia a botta sicura ma il capitano viola si butta e respinge.

48' - Cross pericoloso di Dodo dopo un grande anticipo di Pongracic su Nico Gonzalez, Gudmundsson però non segue e non ci arriva.

45' - SI RIPARTE! Senza cambi da parte dei due allenatori.

--- INTERVALLO ---

45' +1' - FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO! LA FIORENTINA CHIUDE LA PRIMA FRAZIONE SUL PUNTEGGIO DI 2-0. Reti di Gosens e Mandragora.

45' +1' - Colpo di testa pericoloso di Pablo Marì che però termina sul fondo.

45' +1' - Strapotere di Kean che tiene palla in mezzo a due, poi Gosens viene steso malamente da Locatelli che si prende il giallo.

45' - Assegnato 1 minuto di recupero.

43' - Brivido Fiorentina con un tocco in area di Nico Gonzalez respinto in mischia.

39' - Kean non riesce a liberarsi di Kalulu dopo un gran pallone di Cataldi.

37' - Dodo sbaglia l'ultima giocata dopo essere scappato sulla destra in contropiede, si allunga il pallone in area e lo perde.

36' - Bella idea di Cataldi che prova un'altra imbucata per Mandragora lasciato solo, purtroppo il pallone è lungo e termina tra le braccia di Di Gregorio.

34' - Dodo con un tiro-cross difficile da capire rischia di mettere in difficoltà Di Gregorio che comunque controlla il pallone finire fuori.

32' - Juventus sempre in pressione ma molto imprecisa, su un cross di Locatelli è attento in area Ranieri.

29' - Koopmeiners si libera al limite dell'area dopo un errore in uscita di Cataldi, ma il mancino dell'ex Atalanta va altissimo.

27' - Ottima punizione conquistata da Fagioli per fallo di Thuram ma il mancino di Mandragora sbatte sulla barriera.

24' - Cataldi salva quasi sulla linea su una conclusione a botta sicura di Veiga. Poi Weah ci prova da lontano ma spara in curva.

23' - La squadra bianconera schiaccia di nuovo la Fiorentina in difesa.

21' - La Juventus prova a reagire con un tiro-cross di Nico Gonzalez respinto da Pablo Marì.

18' - Bellissima azione, iniziata da una sponda di Kean per Gudmundsson che passa a Fagioli, esterno del centrocampista a servire l'inserimento di Mandragora che calcia con il sinistro di prima e infila all'angolino opposto: Di Gregorio ancora battuto, Fiorentina sul doppio vantaggio!

18' - GOOOOOOOOLLLL!!!! GOOOOOOLLL!! INCREDIBILE! MANDRAGORA FA 2-0!!

15' - La Fiorentina passa in vantaggio alla prima occasione: sugli sviluppo do in corner di Cataldi, Gosens prima colpisce di testa, poi sulla respinta non ci pensa e scarica un sinistro all'angolino. Fiorentina 1, Juventus 0!

15' - GOOOOOOLLLL!!! GOOOOOLLL!!! LA SBLOCCA GOSENS!! qui

13' - Giallo per Pablo Marì che falcia Kolo Muani nella metà campo della Juventus. Ingenuità dell'ex Monza che dovrà giocare quasi tutta la partita con un'ammonizione sulle spalle.

12' - Ranieri mura su un tiro dalla distanza di Thuram. Ma la Juventus è in pressione.

11' - Altra brivido per la Fiorentina dopo una giocata sulla trequarti di McKennie: sul suo passaggio in area per fortuna Kolo Muani si incarta e Pablo Marì libera.

9' - Uscita tempestiva con il petto di Di Gregorio, sulla verticalizzazione di Pablo Mari destinata a Kean che sarebbe stato a tu per tu con il portiere bianconero.

6' - Dodo spreca una grande azione in ripartenza della Fiorentina, giocata tutta di prima: il brasiliano sbaglia però il cross per Kean.

4' - Primi minuti di possesso della Juventus che spaventa la Fiorentina con Nico fermato da Dodo in area.

0' - VIA! SI PARTE AL FRANCHI! Primo pallone giocato dalla Juventus.

18.02 - Prima dell'inizio della sfida, si ricorda Joe Barone, scomparso un anno fa, con un minuto di silenzio.

18.01 - Al momento dell'entrata campeggia una coreografia dalla Curva Ferrovia, con la scritta "Juve Merda" esposta con le bandierine.

A due giorni dal sospiro di sollievo tirato dopo il passaggio ai quarti di finale di Conference League, la Fiorentina torna al Franchi per una partita che potrebbe indirizzare questa fine di una stagione travagliata: a Firenze arriva la Juventus di Thiago Motta, ferita dal 4-0 subito in casa dall'Atalanta e vogliosa di rilanciarsi in zona Champions League. I viola di Palladino sono a una delle ultime spiagge per non perdere il treno che porta a un posto europeo per la prossima stagione, ma soprattutto vogliono dare un segnale alla Serie A portando a casa tre punti contro la blasonata rivale di una vita. Fiorentina-Juventus regala sempre emozioni: segui con noi la diretta testuale della sfida!

Queste le formazioni ufficiali:

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Mari, Ranieri; Dodo, Mandragora, Cataldi, Fagioli, Gosens; Kean, Gudmundsson. A disposizione: Terracciano, Martinelli, Beltran, Comuzzo, Zaniolo, Moreno, Richardson, Ndour, Adli, Parisi, Folorunsho. Allenatore: Raffaele Palladino.

JUVENTUS (3-5-2): Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Veiga; Weah, Koopmeiners, Locatelli, Thuram, McKennie; Nico Gonzalez, Kolo Muani. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Alberto Costa, Gatti, Conceicao, Vlahovic, Yildiz, Cambiaso, Savona, Rouhi, Mbangula. Allenatore: Thiago Motta.