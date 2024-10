COLPANI ORA TOCCA A TE. VA RINNOVATO IL CONTRATTO A BIRAGHI? BALOTELLI E BERARDI NON SERVONO, OCCHIO A COLOMBO. VA RESPINTO L'ASSALTO DEL LIVERPOOL A KAYODE

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

E ora il Lecce, finalmente. E' stata una sosta lunga. Un po' noiosa, ammettiamolo. Ma Palladino ha avuto la possibilità di lavorare con il gruppo quasi al completo. Il recupero di Kean regala un sorriso, i problemi di Pongracic alimentano interrogativi.

In questa sosta mi hanno colpito le parole del tecnico viola a difesa di Colpani. E' lui il grande interrogativo di questo momento della Fiorentina. Contro il Milan abbiamo visto finalmente qualche lampo. Ma siamo ancora lontani anni luce dal vero Colpani. Quello che può far fare un altro salto di qualità alla squadra. A Lecce mi aspetto da lui colpi decisivi. L'ex Monza ha gol e assist nelle gambe. Ha il valore per spaccare una partita di questo livello. Palladino lo sta proteggendo in maniera fantastica. Ha parlato dei chilometri che ha macinato contro i rossoneri. Ma non è quanto corre Colpani quello che ci deve interessare. Lui deve fare la differenza con la qualità. Lo aspettiamo. Con fiducia. Le prossime quattro parte saranno per lui molto importanti.

In questa sosta si è parlato molto di Parisi e Biraghi. Ormai è chiaro che Gosens sarà il punto di riferimento della Fiorentina sulla fascia sinistra. Il problema è chi affiancargli. Chi battezzare come vice. La società viola presto sarà chiamata a decidere il futuro di Biraghi che, ricordiamolo, ha il contratto in scadenza tra dieci mesi. Se il presidente Commisso e i suoi collaboratori ritengono questo giocatore fondamentale anche da riserva allora è facile ipotizzare un nuovo accordo magari biennale con opzione sul terzo. Io credo che la Fiorentina farebbe meglio a puntare su Parisi chiudendo un percorso con Biraghi. Se questa fosse la strategia allora il capitano potrebbe essere ceduto già a gennaio.

E a proposito di difensori la Fiorentina deve tapparsi le orecchie davanti alle possibili lusinghe del Liverpool per Kayode. Il gioiellino viola non sta vivendo un momento felice. Dodo, travolgente, è inattaccabile. Kayode deve aspettare la sua occasione. Ripartendo magari da una Conference da vivere da protagonista. L'importante è non perdere un formidabile talento a meno che il Liverpool non metta sul piatto un'offerta vicina ai cinquanta milioni.

Chiudo con gli attaccanti. E' evidente che a gennaio servirà un vice Kean. Lucca che mi piaceva tantissimo ormai è inarrivabile. Peccato non aver piazzato l'assalto giusto l'estate scorsa quando il prezzo di questa attaccante era ancora abbordabile. Non voglio neppur sentire parlare di Balotelli. Una scommessa persa in partenza. E per come gioca la Fiorentina neppure Berardi funzionerebbe alla perfezione. E comunque costerebbe caro. Potendo scegliere mi intriga il giovane Colombo che è del Milan ma che l'Empoli (dove sta giocando e bene) può comprare a fine stagione per una cifra vicina ai sette milioni. Pochisismo per il valore di questo talento. Potrebbe essere una buna idea per il mercato invernale. I rapporti Fiorentina e Empoli non sono mai stati buoni come in questo periodo. Quindi…