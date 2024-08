FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

L'ex terzino della Fiorentina Davide Faraoni potrebbe approdare alla Lazio, squadra in cui è cresciuto. Secondo quanto riportato dalla redazione di Gianlucadimarzio.com, Verona e Lazio starebbero lavorando ad uno scambio in cui il difensore gialloblù passerebbe in biancoceleste mentre in Veneto potrebbe approdare uno tra Basic e Akpa Akpro.