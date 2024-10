EX VIOLA, Belotti tra i flop per media voto: la classifica

FirenzeViola.it

Nonostante abbia già trovato un gol (nella sfida contro il Verona), Andrea Belotti non sta collezionando prove scintillanti nella sua nuova esperienza al Como. Il 'Gallo', passato a Firenze in prestito da gennaio a giugno scorso, è infatti il calciatore che in Serie A ha la media-voto più bassa (5,30). Questo secondo i giudizi dati nelle prime sette giornate da Tuttomercatoweb.com. L'attaccante dei lariani 'precede' in questa speciale classifica Djimsiti (Atalanta, 5,33) e Matias Soulé (Roma (5,40). Nella flop 20 anche Christian Kouame (5,60) e Andrea Colpani (5,64). Ecco la graduatoria completa -presi in considerazione solamente coloro che sono andati a voto in almeno cinque partite-:

Andrea Belotti (Como) 5.30

Berat Djimsiti (Atalanta) 5.33

Matias Soulé (Venezia) 5.40

Morten Thorsby (Venezia) 5.40

Tete Morente (Lecce) 5.50

Douglas Luiz (Juventus) 5.50

Pawel Dawidowicz (Hellas Verona) 5.50

Gaetano Oristanio (Venezia) 5.57

Koni De Winter (Genoa) 5.57

Gabriele Zappa (Cagliari) 5.57

Wojo Coulibaly (Parma) 5.60

Christian Kouamé (Fiorentina) 5.60

Andrea Colpani (Fiorentina) 5.64

Alberto Moreno (Como) 5.64

Antonio Candela (Venezia) 5.67

Zion Suzuki (Parma) 5.67

Emerson Royal (Milan) 5.67

Patrick Dorgu (Lecce) 5.67

Diego Coppola (Hellas Verona) 5.67

Nicolò Casale (Bologna) 5.70