VOGLIA DI NOTTI MAGICHE

Dal Mönchengladbach al Twente, l'attesa di oltre 5 anni sta per finire: bentornata Europa! Il Franchi non sarà quello delle grandi occasioni vista la settimana di Ferragosto e le città vuote ma in 15mila hanno già raccolto del tecnico e della squadra che hanno mandato messaggi d'amore ai tifosi. E torna l'Europa con tutte l'entusiasmo di migliaia di tifosi olandesi pronti ad invadere Firenze ma anche con tutta la preoccupazione che una città d'arte deve avere in questi casi. Con il prefetto Valenti che ha emanato l'ordinanza per limitare lo scorrimento di alcool nelle vene di chi andrà allo stadio. Fidarsi è bene, non fidarsi è meglio insomma. Sono passati i tempi in cui l'ex questore di Firenze Tagliente organizzava fan zone per accogliere i tifosi delle avversarie europee della Fiorentina (in Champions) al pala Mandela con fiumi di birra rigorosamente analcolica con navette e mezzi di trasporto dedicati per far convergere gli ultrà subito in zona stadio. Erano altri tempi con notti magiche che Firenze ha voglia di rivivere. Come ha voglia di assaporare l'Europa e magari fare le prove per una competizione più importante nella prossima stagione Vincenzo Italiano e tutta la squadra. L'Europa è una grande opportunità per lui, abituato a fare uno step in avanti ogni anno, e accanto all'orgoglio per esserci arrivato c'è anche la grande vvoglia di ben figurare e di restarci il più a lungo possibile.