VLAHOVIC E LA FIORENTINA, OGGI HA INIZIO IL SECONDO ATTO

Senz'altro il tema più interessante della giornata viene, ancora una volta, da Dusan Vlahovic, il cui ritorno in riva all'Arno dopo gli impegni con la Serbia è previsto per oggi. Si può dire che ha inizio il secondo atto dell'esperienza fiorentina del centravanti classe 2000, visto che nulla sarà più come prima da quando la società ha preso malamente atto della sua decisione di non rinnovare il contratto in scadenza nel 2023. Nel pomeriggio è previsto per le 16:30 il primo allenamento del giocatore al suo ritorno a Firenze, nonché il primo confronto con mister Vincenzo Italiano dopo l'ufficialità del suo non prolungamento. La piazza, dal canto suo, è divisa tra chi terrebbe volentieri Vlahovic in tribuna e chi, invece, si attende da lui un atteggiamento professionale fino alla propria partenza.

A proposito della quale è tornato a farsi avanti prepotentemente il nome di Gianluca Scamacca, di sicuro più pronto - ad oggi - del pur talentuoso Lorenzo Lucca. Sarà anche interessante capire le intenzioni della società per quanto riguarda una possibile cessione già a gennaio di Vlahovic, al quale di certo il mercato non manca. Indubbiamente il tecnico Italiano farà presente all'attaccante che il futuro non è cosa a cui pensare adesso e che le distrazioni sono tanto nemiche della Fiorentina (la quale si augura di monetizzare il più possibile dall'addio di Vlahovic) quanto di se stesso (in quanto l'ex Partizan necessita di continuare a far bene se vuole puntare a uno dei top club europei), tuttavia a giudicare dalle sue ultime impeccabili prestazioni con la Nazionale serba, il problema non sembra proprio sussistere.