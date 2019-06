VERETOUT, IL PROVERBIO ED IL RISCHIO TELENOVELA

C'è un detto toscano che al momento spiega forse meglio di ogni altra cosa la questione relativa a Jordan Veretout: "Sembra la bella dalle belle ciglia, tutti la vogliono e nessun se la piglia".

Dopo mesi in cui l'addio da Firenze del francese è sempre sembrato questione di giorni, infatti, al 1° luglio Veretout è ancora un giocatore della Fiorentina e rischia di dover iniziare a prepararsi con i viola prima di poter trovare un'altra sistemazione.

Anche perché sebbene sul centrocampista ci siano da tempo le mire di Napoli, Milan e Roma (che ogni giorno si controsorpassano nella corsa al francese), nessuna di queste squadre sembra disposta ad offrire quanto richiesto dalla Fiorentina: almeno 25 milioni di euro cash, senza contropartite.

Una richiesta non propriamente bassa da parte dei viola, che contano però sul fatto di non avere particolare necessità di vendere il francese in tempi stretti. Se Veretout vuole andar via da Firenze - sembra il messaggio che arriva dalla Fiorentina - porti quanto chiesto e verrà lasciato andare.

Il rapporto tra l'ex Aston Villa e i tifosi della Fiorentina però oramai appare definitivamente incrinato, visti e considerati anche i fischi alla sua uscita dal campo nell'ultima partita contro il Genoa, e da domani Pradè sarà ufficialmente operativo da nuovo direttore sportivo della Fiorentina.

Ci si può quindi aspettare che la questione Veretout si sblocchi proprio entro i prossimi giorni. Altrimenti rischia di diventare la prima telenovela del mercato viola.