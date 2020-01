TOTOFORMAZIONE, IACHINI CON GLI STESSI UNDICI DEL DALL'ARA

Patrick Cutrone è da qualche ora un nuovo giocatore della Fiorentina, anche se quest'oggi non partirà da titolare nella sfida salvezza contro la SPAL, dovendosi limitare almeno inizialmente a sedere in panchina. Sul tema sono concordi anche i principali quotidiani sportivi oggi in edicola, nel delineare le proprie ipotesi di formazione. Non solo, perché i giornali odierni sono anche tutti d'accordo nello stilare l'undici titolare, e nel ribadire che Iachini sembra davvero orientato a confermare in toto la formazione di partenza vista la settimana scorsa a Bologna.

Questa sarà perciò composta da Dragowski tra i pali, difeso dal medesimo assetto difensivo visto da inizio anno: Milenkovic centro-destra, Caceres centro-sinistra e capitan Pezzella in mezzo a loro. Badelj ancora in procinto di sedersi in panchina e lasciare il suo posto in regia a Pulgar, coadiuvato dalle due mezzali Benassi e Castrovilli. Quest'ultimo in realtà potrebbe anche partire qualche metro più avanti. Sulle fasce Lirola e Dalbert, come scritto davanti invece niente Cutrone: confermato il tandem Chiesa-Vlahovic, con l'ex Milan pronto però a fare il suo ingresso a gara in corso.

Il Corriere dello Sport - Stadio (3-5-2): Dragowski, Milenkovic, Pezzella, Caceres, Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Dalbert, Chiesa, Vlahovic

FirenzeViola.it (3-5-2): Dragowski, Milenkovic, Pezzella, Caceres, Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Dalbert, Chiesa, Vlahovic