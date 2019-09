TOTOFORMAZIONE, DUBBIO MODULO: 3-5-2 O 4-3-3. VLAHOVIC SCALPITA

Stasera alle 21 la Fiorentina sfida la Sampdoria allo Stadio Artemio Franchi di Firenze. A caccia della prima vittoria in campionato dopo quattro giornate in cui sono stati totalizzati due punti. La Fiorentina non vince in Serie A dal 17 febbriaio (trasferta vinta in casa della Spal per 1-4). Con la Samp può essere l'occasione giusta. Ma nonostante Montella abbia in testa un'idea di formazione, ancora qualche dubbio non è stato sciolto del tutto. A partire dal modulo: 4-3-3 o 3-5-2. A seconda del modulo cambieranno gli interpreti. Occhio al possibile turnover. Potrebbe tornare davanti Vlahovic con un cambio di modulo al 4-3-3, oppure Montella potrebbe anche confermare gli stessi undici delle ultime due uscite e quindi proseguire col 3-5-2. Ecco le probabili formazioni di tutti i giornali in edicola questa mattina:

La Gazzetta dello Sport (4-3-3): Dragowski, Lirola, Milenkovic, Pezzella, Caceres, Pulgar Badelj, Castrovilli, Chiesa, Vlahovic, Ribery.

Corriere dello Sport (4-3-3): Dragowski, Lirola, Milenkovic, Pezzella, Caceres, Pulgar Badelj, Castrovilli, Chiesa, Vlahovic, Ribery.

Corriere Fiorentino (4-3-3): Dragowski, Lirola, Milenkovic, Pezzella, Caceres, Pulgar Badelj, Castrovilli, Chiesa, Vlahovic, Ribery.

Tuttosport (3-5-2): Dragowski, Milenkovic, Pezzella, Caceres, Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert, Chiesa, Ribery.

La Repubblica (4-3-3): Dragowski, Lirola Milenkovic, Pezzella, Venuti, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Chiesa, Vlahovic, Sottil.

La Nazione (3-5-2): Dragowski, Milenkovic, Pezzella, Caceres, Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert, Chiesa, Ribery.

FirenzeViola.it (3-5-2): Dragowski, Milenkovic, Pezzella, Caceres, Chiesa, Castrovilli, Badelj, Pulgar, Dalbert, Ribery, Vlahovic.