TOTOFORMAZIONE, DI NUOVO DAL 1' TERRACCIANO E MANDRAGORA. DIETRO KEAN COLPANI E KOUAME

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Dopo aver battuto, con l'ausilio dei calci di rigore, la Puskas Akademia nei play-off di Conference League, la Fiorentina tornerà a concentrarsi sul campionato. Al Franchi alle 18:30 infatti i viola sfideranno il Monza di Alessandro Nesta in un match valido per la terza giornata di Serie A. Quella contro i brianzoli sarà la prima partita, dopo il gong di venerdì sera a mezzanotte, che verrà giocata a mercato chiuso. Un ultimo giorno di trattative che ha portato in dote alla formazione di Palladino due centrocampisti, Bove e Cataldi, e un esterno sinistro, ovvero Robin Gosens.

Dopo quattro pareggi consecutivi tra Serie A e Conference League i gigliati questo pomeriggio andranno alla ricerca della prima gioia stagionale. Per farlo il tecnico campano in porta dovrebbe affidarsi a Terracciano, schierato titolare da tutti i quotidiani nonostante il ballottaggio con De Gea, con Quarta, Pongracic, rientrato dopo la squalifica che lo aveva lasciato fuori dai convocati contro il Venezia, e uno tra Biraghi, adattato da terzo sulla linea arretrata, e Ranieri in difesa. Che venga impegnato come braccetto di sinistra o meno il capitano gigliato dovrebbe essere abbastanza sicuro di una maglia da titolare. Quindi, in caso di presenza dal primo minuto di Ranieri, l'ex Inter dovrebbe tornare al suo posto sulla corsia mancina con uno tra Kayode, favorito, e Dodo a destra. Se Biraghi agirà invece come terzo di difesa la fascia sinistra sarà presidiata da Parisi.

In mediana, nonostante la presenza tra i convocati dei nuovi arrivi Adli, Bove e Cataldi, spazio al rientro dal primo minuto di Mandragora, escluso dai titolari in Ungheria, al fianco del marocchino Richardson. Zero dubbi riguardo alla posizione di centravanti che sarà occupata da Kean. Alle sue spalle invece, in attesa del rientro del nuovo numero 10 Albert Gudmundsson, toccherà al grande ex in campo Colpani rifinire l'azione insieme ad uno tra Kouame, favorito secondo quasi tutti i quotidiani, e Sottil. Queste le probabili formazioni secondo i maggiori quotidiani oggi in edicola:

La Gazzetta dello Sport: (3-4-2-1): Terracciano; Quarta, Pongracic, Ranieri; Dodo, Mandragora, Richardson, Biraghi; Colpani, Kouamé; Kean.

Il Corriere dello Sport: (3-4-2-1): Terracciano; Quarta, Pongracic, Biraghi; Kayode, Mandragora, Richardson, Parisi; Colpani, Kouamé; Kean.

Tuttosport: (3-4-2-1): Terracciano; Quarta, Pongracic, Ranieri; Dodo, Mandragora, Richardson, Biraghi; Colpani, Sottil; Kean.

La Repubblica(Firenze): (3-4-2-1): Terracciano; Quarta, Pongracic, Biraghi; Kayode, Mandragora, Richardson, Parisi; Colpani, Kouamé; Kean.

Corriere Fiorentino: (3-4-2-1): Terracciano; Quarta, Pongracic, Biraghi; Kayode, Mandragora, Richardson, Parisi; Colpani, Kouamé; Kean.

La Nazione: (3-4-2-1): Terracciano; Quarta, Pongracic, Ranieri; Kayode, Mandragora, Richardson, Parisi; Colpani, Kouamé; Kean.

FirenzeViola.it: (3-4-2-1): Terracciano; Quarta, Pongracic, Biraghi; Kayode, Mandragora, Richardson, Parisi; Colpani, Kouamé; Kean.