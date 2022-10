TORNANO CABRAL E MILENKOVIC DAL 1'. SORPRESA ZURKOWSKI?

La Fiorentina di Vincenzo Italiano deve assolutamente dimenticare la pesante sconfitta per 4-0 contro la Lazio subita pochi giorni fa in campionato. Appuntamento con la quarta giornata del girone di Conference League contro gli Hearts. Partita sulla carta non decisiva ma che potrebbe indirizzare una delle due squadre verso il passaggio del turno in modo significativo. Questo perché la Fiorentina si trova momentaneamente seconda in classifica con 4 punti, Hearts invece al terzo posto a quota tre punti. Uno in meno dei Viola.

Guardando quelle che potrebbero essere le probabili formazioni titolari delle due squadre, in casa Fiorentina potrebbero arrivare diverse novità rispetto agli undici iniziali visti nell'ultimo incontro contro la Lazio. Partendo già dalla scelta del portiere che vedrebbe titolare, come spesso capita in Conference League, Gollini. Al centro della difesa dubbia, come già anticipato da FirenzeViola.it, la presenza di Martinez Quarta per un problema al naso che si è fratturato in uno scontro di gioco nell'ultima partita contro la Lazio. Al suo posto dovrebbe rivedersi dal 1' minuto Nikola Milenkovic con Igor al suo fianco. Sulle fasce arretrate nessun turno di riposo per capitan Biraghi a sinistra, mentre a destra possibile nuove chance per Venuti. In mezzo al campo confermato Amrabat, ai suoi lati il ritorno di Barak come titolare e la possibile sorpresa Zurkowski, provato questa mattina a centrocampo. Davanti Jovic, dopo due partite da titolare, potrebbe tornare in panchina per far spazio ad Artur Cabral. Sugli esterni ancora out Sottil. Dentro, salvo sorprese, Kouame e Nico Gonzalez.

Guardando in casa Hearts mister Neilson dovrebbe optare per un 4-2-3-1. Di nuovo Gordon in porta. In difesa, per ovviare al rosso di Neilson rimediato nel match di andata fiducia ad Atkinson. Davanti spazio al bomber Shankland.

LE PROBABILI FORMAZIONI

FIORENTINA (4-3-3): 95 Gollini; 23 Venuti, 4 Milenkovic, 98 Igor, 3 Biraghi; 72 Barak, 34 Amrabat, 27 Zurkowski; 99 Kouame, 9 Cabral, 22 Gonzalez.

A disposizione: 1 Terracciano, 31 Cerofolini, 2 Dodo, 16 Ranieri, 28 Martinez Quarta, 15 Terzic, 42 Bianco, 32 Duncan, 5 Bonaventura, 38 Mandragora, 14 Maleh, 8 Saponara, 11 Ikoné, 7 Jovic.

Allenatore: Italiano.

HEARTS (4–2-3-1): 1 Gordon; 12 Atkinson, 3 Kingsley, 19 Cochrane, 16 Halliday; 7 Grant, 8 Kiomourtzoglou; 30 Ginnelly, 29 Humphrys, 18 McKay; 9 Shankland.

A disposizione: 13 Stewart, 21 Sibbick, 12 Atkinson, 5 Haring, 28 Clark, 14 Delvin, 39 Pollock, 11 Mackay-Steven, 17 Forrest, 22 Henderson.

Allenatore: Neilson.