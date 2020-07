TORNA CASTROVILLI IN MEZZO, DAVANTI VLAHOVIC

Si rincorrono le voci sul futuro della panchina, ma intanto la Fiorentina stasera affronta il penultimo impegno della stagione. Al Franchi arriva il Bologna di Mihajlovic e dopo la sconfitta di Roma il tecnico proverà a giocarsi le ultime carte in ottica conferma. I nomi di Di Francesco, Giampaolo e Maran aleggiano intorno a Iachini da giorni, ma ieri in particolare le voci sono ripartite con forza confermando come l’ora delle decisioni (o delle sorprese firmate Commisso) sia prossima.

Intanto però in vista di stasera l’allenatore dovrà fare a meno di Dragowski che anche ieri non era in gruppo e lascerà spazio a Terracciano, mentre in merito al lavoro personalizzato di Ribery non ci sarebbero preoccupazioni. Al francese sarebbe stato soltanto risparmiato l’ultimo allenamento ma stasera dovrebbe essere regolarmente in campo, presumibilmente in un tridente completato da Chiesa sulla destra e Vlahovic al centro.

A centrocampo rientrerà Castrovilli dopo la squalifica di mercoledì in un reparto con Duncan e Pulgar mentre anche dietro sono confermati Milenkovic, Pezzella e Caceres con Lirola a destra e Dalbert a sinistra. Nel Bologna è Santander pare in vantaggio su Musa Barrow come riferimento offensivo (Palacio non c’è) con Skov Olsen, Soriano e Sansone a supporto. Poli e Medel a fare i mediani e Denswil al centro della difesa a fianco di Danilo.

LE PROBABILI FORMAZIONI:

FIORENTINA (3-4-3): Terracciano, Milenkovic, Pezzella, Caceres, Lirola, Castrovilli, Pulgar, Duncan, Dalbert, Chiesa, Vlahovic, Ribery

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski, Mbaye, Danilo, Denswil, Dijks, Medel, Svanberg, Skov Olsen, Soriano, Sansone, Santander