SULLE CORSIE PRONTI NICO E SOTTIL, A DESTRA DUBBIO DODÒ-VENUTI

Finalmente si ricomincia. Dopo la vittoria per 2-0 in casa contro la Juventus del 21 Maggio la Fiorentina torna a giocare un match ufficiale. Lo stadio non cambia ma l'avversario si: di fronte ai viola ci sarà la Cremonese neopromossa di Alvini, vogliosa di guadagnare subito punti per la sua corsa salvezza. Sarà fondamentale per il club di Commisso partire bene domani in modo da prendere fiducia ed arrivare motivati all'incontro europeo con il Twente.

Italiano ha già dimostrato apertamente nella scorsa stagione di non avere 11 titolari fissi e di avere sempre tante scelte diverse per ogni partita. Essendo la prima di campionato, i ballottaggi sono ancora di più del normale. La coppia centrale davanti a Terracciano (in netto vantaggio su Gollini) sarà composta da Milenkovic, fresco di rinnovo, e Quarta, visto il risentimento muscolare di Igor che non è stato convocato dal mister per questo primo incontro.

A sinistra ci sarà Biraghi, mentre a destra battaglia serrata per una maglia da titolare tra Dodò e Venuti, vista una condizione fisica non ottimale di entrambi. A centrocampo pronti Maleh, in vantaggio su Duncan, e Bonaventura a giocare ai lati di Amrabat, sul quale la società ripone molta fiducia. Tridente offensivo composto da Nico Gonzalez, Jovic e Sottil.

La Cremonese affronterà il ritorno con molte novità rispetto alla scorsa stagione. Radu e Chiriches le sicurezze, accompagnati da Bianchetti e Vasquez per chiudere il pacchetto difensivo. A centrocampo la novità può essere Ascacibar, accanto a Pickel, Baez e Valeri. Sulla trequarti ci sarà Zanimacchia, davanti a lui la coppia offensiva Okereke-Tsadjout

LE PROBABILI FORMAZIONI

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Quarta, Milenkovic, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Maleh; Nico Gonzalez, Jovic, Sottil

CREMONESE (3-4-2-1): Radu; Bianchetti, Chiriches, Vasquez; Báez, Pickel, Ascacibar, Valeri, Zanimacchia; Okereke, Tsadjout.