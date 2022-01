STOP... AND GO

E’ di nuovo emergenza nel calcio italiano, e come se non fossero passati quasi 2 anni dall’inizio della pandemia la serie A si ritrova ancora travolta da positività e stop imposti dalle ASL delle diverse regioni (e con diversi criteri). Così la vigilia della prima giornata del girone di ritorno diventa la rincorsa agli aggiornamenti in arrivo dai vari club, con chi si ritrova in quarantena (le prossime avversarie dei viola) chi lascia a casa solo alcuni tesserati (come nel caso del Napoli) chi non parte (come la Salernitana) e chi invece oggi scenderà in campo nonostante 10 positivi (il Verona).

La Fiorentina dal canto suo può far poco se non adeguarsi a uno stato di cose che non ha inteso considerare eventuali rinvii, ormai da oltre 48 ore, avviando adesso nuovi protocolli come quelli che riguarderebbero le presenze minime di 13 calciatori disponibili. D’altronde ancora nella serata di ieri in Lega si discuteva come e quando recuperare le quattro gare che domani non verranno disputate.

Per un doppio stop in arrivo, visto che anche il match con il Torino è di fatto sospeso per la quarantena dei granata, arriva però la forte accelerata sul fronte del mercato, con la Fiorentina prossima a chiudere l’acquisto, in prestito gratuito con riscatto a 15 milioni, del polacco Piatek. Già cercato a suo tempo l’ex Genoa ha preferito i viola a un ritorno in Liguria, tanto che il suo arrivo in città per le visite è già fissato per la giornata di oggi. Un’operazione lampo, per il vice Vlahovic, con Piatek adesso vicinissimo a una Fiorentina che se non scenderà in campo nei prossimi giorni sul mercato continua a essere tra i club più attivi.