STAFFETTA IN DIRITTURA

Oggi sarà un giorno determinante per l'affare che vedrà la staffetta tra Nikola Milenkovic e Matija Nastasic. Già in settimana potrebbero avere luogo le visite mediche di entrambi con i rispettivi nuovi club. Per quanto riguarda Milenkovic, la distanza tra le parti è davvero minima: nelle prossime ore, infatti, verrà trovato un punto d'incontro tra i viola che chiedono 20 milioni e il West Ham che ne propone 15 più bonus.

L'accordo finale dovrebbe arrivare con l'aggiunta di 2 milioni da parte degli Hammers alla propria offerta, attestandosi sui 17 milioni più bonus. In ogni caso la trattativa è agli sgoccioli e un'intesa giungerà nelle prossime ore. Questo farà sì che possa concretizzarsi anche l'altro fronte, cioè quello che vedrà il ritorno di Nastasic a Firenze, dopo ben nove anni.

Col giocatore l'intesa è già stata raggiunta, resta solo da trovare la quadra con lo Schalke 04 che spera di ottenere circa 6 milioni dalla cessione del serbo, mentre la Fiorentina punta a sborsarne 2. C'è comunque ottimismo, la doppia operazione sembra davvero in procinto di chiudersi così da risolvere uno dei problemi che attanagliano la Fiorentina in difesa.