SPERANZE VIOLA E LE RICHIESTE DEGLI SPURS: IL QUADRO DELLA SITUAZIONE GIOVANI LO CELSO

La Fiorentina, o per meglio dire i tifosi viola, sognano un grande colpo a centrocampo. Sono ormai diversi giorni che continuano a rimbalzare nomi importanti in orbita Fiorentina, ma non si è mai parlato di una trattativa vera e propria. Un profilo recentemente molto chiacchierato riguarda Giovani Lo Celso, centrocampista di proprietà del Tottenham.

L'argentino è reduce da un’annata conclusa in prestito al Villareal, nella quale in 6 mesi non è riuscito a mettere ben in mostra tutte le sue doti tecniche, quelle di un giocatore estroso e di classe, tanto da far spendere 32 milioni di euro agli Spurs nel lontano luglio 2020 per strapparlo al Betis Siviglia. Nell'ambiente viola è uno dei nomi che scaldano la piazza, specialmente il cuore dei tifosi, i quali attendono e auspicano un giocatore che possa innalzare il livello tecnico in mezzo al campo, magari anche di caratura internazionale come può essere appunto l’ex Rosario Central.

Ma la Fiorentina, ad oggi, difficilmente riuscirà a portarlo sulle sponde dell’Arno, viste le richieste economiche dichiarate dal Tottenham: il club di Londra ha fatto percepire come non scenda assolutamente sotto i 20 milioni di euro per il cartellino del giocatore, escludendo inoltre una sua cessione in prestito secco o con diritto di riscatto, concedendo eventualmente solo un prestito con obbligo, data la ferrea volontà di non voler partecipare al pagamento dell’ingaggio. Condizioni che al momento la Fiorentina molto difficilmente potrà soddisfare, dati i già consistenti investimenti fatti sul mercato per mettere sotto contratto Mandragora, Gollini e Dodò, che ancora deve essere ufficializzato.

È probabile che i rumors continuino a susseguirsi nelle prossime ore, con il club di Commisso e ancor di più i suoi tifosi che sognano in grande, ma con la consapevolezza al tempo stesso che grandi manovre di mercato difficilmente verranno compiute, specialmente a cifre elevate per le casse viola, come quelle sopra citate. O per lo meno in questo periodo: non è infatti da escludere che nel mese di agosto, quando il mercato si avvicinerà alla chiusura, qualcosa possa smuoversi. La Fiorentina nel frattempo attende e studia le possibili piste.