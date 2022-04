SOGNANDO IN GRANDE

Sogna in grande la tifoseria viola, oltre ottomila quelli che si sono dati appuntamento ieri allo stadio per applaudire il gruppo reduce dalla vittoria di Napoli. Un infrasettimanale di passione e calore rivolto già al prossimo impegno, alla vigilia di Pasqua quando al Franchi arriverà quel Venezia capace di fare lo sgambetto ai viola nel girone d’andata. Gara quella che avrebbe sancito anche la fine dei rapporti tra la curva e Vlahovic, ma questo ormai sembra davvero non fare più troppa differenza.

Perchè da allora la Fiorentina ha macinato chilometri come nessuno poteva pronosticare, tenendo il passo nell’ultimo mese e in attesa di capire che esito potrà avere il recupero della gara con l’Udinese. Insomma una squadra in piena corsa per l’obiettivo europeo, tanto da poter legittimamente rimandare alla prossima settimana i pensieri di Coppa Italia.

Una questione che non può e non deve riguardare la tifoseria, giustamente tornata a sognare a occhi aperti e le cui speranze sono rivolte a un doppio appuntamento tutto da vivere perchè da affrontare con la forza della propria identità. Un marchio di gioco e intensità che la Fiorentina di Italiano ha fatto suo e che il popolo viola sente addosso come una seconda pelle.