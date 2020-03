SFORAMENTO A LUGLIO: DA AMRABAT A DALBERT, TUTTI I CASI VIOLA

"L'idea è di ripartire il 3 maggio perché con qualche turno settimanale possiamo finire al 30 giugno, ma non escludiamo 10 e 17 e quindi sforare". Queste sono state le parole del presidente della FIGC, Gabriele Gravina, a proposito della possibile ripartenza della Serie A. Se il campionato dovesse realmente finire dopo il 30 giugno, eliminato il problema degli Europei, ci sarebbero però diversi aspetti da sistemare, a partire dai contratti in scadenza per quella data. In attesa di una decisione ufficiale che permetta di allungare i contratti fino alla nuova fine della stagione, vediamo su quanti contratti della Fiorentina inciderebbe il problema sforamento, certo formale ma non di poco conto e che coinvolge tutte le categorie e i campionati internazionali (serve dunque una decisione trasversale per tutti).

Il caso più particolare sarebbe sicuramente quello di Sofyan Amrabat, giocatore dell'Hellas Verona che dal 30 giugno sarà un nuovo giocatore della Fiorentina. Se quindi il campionato dovesse terminare oltre giugno il centrocampista, così stando le cose, per assurdo potrebbe finire la stagione in maglia viola. Per le ipotetiche ultime giornate di Serie A a Firenze tornerebbero, salvo riscatti spesso legati ad obiettivi e presenze ad ora impossibili, anche Bryan Dabo, Cristiano Biraghi, Riccardo Saponara, Valentin Eysseric, Kevin Prince Boateng, Sebastian Cristoforo, Tofol Montiel e tanti altri giovani che giocano in categorie inferiori.

Se la scadenza dei contratti non dovesse essere spostata, ci sarebbero anche alcuni giocatori che non terminerebbero la stagione alla Fiorentina. Dalbert, ad esempio, farebbe ritorno all'Inter visto che il brasiliano è sbarcato a Firenze con la formula del prestito secco. Anche Milan Badelj, di cui il riscatto pare essere lontanissimo, tornerebbe alla Lazio. Infine pure Rachid Ghezzal lascerebbe Firenze per fare ritorno in Inghilterra, al Leicester.