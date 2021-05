SALUTI, GRIGLIATA, FUTURO: ACF FEMMINILE PRONTA AL RILANCIO

Sistemato il nodo legato al tecnico della prima squadra maschile (con Rino Gattuso che è atteso a Firenze tra circa un mese per la presentazione ufficiale e il primo sopralluogo del Viola Park), in casa Fiorentina è tempo di pensare anche al settore femminile. La stagione che ha visto protagonista le ragazze di mister Cincotta non è destinata ad entrare negli annali eppure - nonostante la piaga del Covid e le tante voci sul futuro di tecnico e calciatrici - la squadra è riuscita a chiudere il suo campionato con un onorevole quarto posto in classifica, davanti a big come Roma e Inter, con un finale di stagione da grande collettivo e una rincorsa alle prime posizioni quasi impossibile: le viola hanno terminato la stagione infatti con cinque vittorie nelle ultime sei partite (quattro delle quali consecutive) dando la possibilità ad alcune giovani di talento di mettersi in luce. Tra le migliori giocatrici lanciate da Cincotta, ci sono sicuramente Baldi e Zanoli (già nel giro della Nazionale) ma anche l’attaccante Monnecchi (per la quale il tecnico ha rappresentato una sorta di Prandelli con Vlahovic).

Adesso però è già tempo di saluti e riflessioni: nella serata di ieri - secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it - c’è stata una cena di tutto il team della Fiorentina Femminile presso il centro sportivo “Astori”, con la classica grigliata che aveva visto protagonisti Pezzella e compagni la settimana scorsa. In rappresentanza della società erano presenti il responsabile delle comunicazioni Alessandro Ferrari e il capo del settore femminile Elena Turra, la quale adesso (assieme al ds Mazzoncini) sarà chiamata ad operare due scelte di fondamentale importanza. La prima è quella legata al tecnico (Cincotta ha ancora importanti chance di riconferma visto il buon lavoro svolto anche quest’anno tra tante difficoltà, ma non solo escluse sorprese dal momento che il club ha preso in esame i nomi di Buso e ha fatto più di un tentativo per arrivare a Guarino, come FV ha scritto in anteprima), l’altra è quella che riguarda i contratti di molte big: non essendo ancora professioniste, a tante calciatrici scadrà l'accordo e dunque per non perdere le migliori (Sabatino, cercata dalla Lazio, o Breitner) la società dovrà trovare presto una soluzione. L’obiettivo della Fiorentina, in ogni caso, è quello di tornare a primeggiare: tanto con il settore maschile quanto in quello femminile.