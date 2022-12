RIVINCITE RINVIATE

Saluta il Mondiale Nikola Milenkovic, con lui Luka Jovic e più in generale tutta una nazionale serba quasi mai all'altezza di nome e blasone. L'altra faccia viola del torneo che procede in Qatar è quella del centrale della Fiorentina che nel finale di gara è persino protagonista di qualche spintone, segno di un nervosismo inevitabile a un passo dall'eliminazione. Giornate avare di troppe soddisfazioni, quelle spese dal duo serbo che si metterà a disposizione di Italiano tra un paio di settimane, un po' come avvenuto per tutto il gruppo guidato da Stojkovic rimasto fuori dagli ottavi di finale.

Con stato d'animo opposto affronterà invece la prossima sfida Amrabat, rappresentante di un centrocampo viola che si specchia nelle distanze coperte in campo dal marocchino. I riflessi delle prestazioni in nazionale hanno rapidamente trasformato il nome del mediano viola in uno dei profili più gettonati, ma che possa rientrare per una seconda parte di stagione su livelli d'eccellenza non può che essere il miglior regalo per il Natale per Italiano.

Il tecnico ha appena ripreso il lavoro, presto ritroverà il secondo interprete di un attacco da rivitalizzare e che dovrà comunque fare a meno di Gonzalez e Sottil almeno nelle prime battute del nuovo anno. Uno stimolo in più per il rientrante Jovic a cercare quelle rivincite che non sono arrivate da un mondiale giocato sono in uno spezzone finale, che non ha cambiato il destino del gruppo serbo.