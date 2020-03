RIBERY PRONTO, DALLO SKY BOX AL CAMPO

Una buona notizia in un momento delicato per la Fiorentina, tra rinunce e polemiche sullo stadio e l'emergenza Coronavirus che costringe i viola, come tutti i club e non solo, a cambiare abitudini: Franck Ribery è tornato in gruppo (allenamento completo anche se non era prevista partitella). Dopo l'infortunio durante la gara con il Lecce e l'operazione alla caviglia destra di metà dicembre a Monaco, il francese torna di nuovo ad allenarsi con i compagni. Già da giorni infatti il fuoriclasse viola scalpitava sul manto verde dei campini, facendo passi avanti allenamento dopo allenamento: solo corsa, pallone, cambi di direzione, rientro in gruppo e così via fino alla completa guarigione. La tabella personalizzata era programmata proprio per il rientro (presunto) l'8 marzo, quando la Fiorentina avrebbe dovuto incontrare il Brescia. Con il calendario cambiato i viola andranno in trasferta ad Udine (difficilmente lui sarà già a disposizione) e il rientro di Ribery potrebbe essere proprio con i lombardi anche se il condizionale (e le precauzioni del caso) sono d'obbligo. Di sicuro lo staff medico e Iachini non lasceranno nulla al caso, né vorranno rischiare ricadute visto che Franck è stato lontano dalla Fiorentina fin troppo. Lontano sì e con viaggi tra Firenze e Monaco, ma sempre al Franchi a soffrire e poi gioire, spesso anche sopra le righe, dallo Sky Box in occasione delle gare, trascinando con le sue esultanze il pubblico della tribuna. Ma ora è tempo di tornare a trascinare la squadra e Ribery, con il carisma e l'esperienza che lo contraddistinguono, è un valore aggiunto anche in panchina.