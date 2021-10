REPARTO SOTTOTONO

Alla Lazio è bastato un lampo per avere la meglio su una Fiorentina che non riesce ad approfittare di un momento sicuramente non dei migliori per la squadra di mister Maurizio Sarri, sotto accusa per alcune prestazioni non all’altezza e arrivata alla sfida coi viola dopo alcuni giorni di ritiro. Tra le note più negative di questa sconfitta all'Olimpico c'è sicuramente il reparto offensivo. Il tridente formato da Sottil-Vlahovic-Callejon non è mai riuscito ad incidere infatti i numeri parlano chiaro e i tiri in porta da parte dei tre attaccanti viola sono stati zero.

Una gara davvero deludente, e un'occasione tutt'altro che sfruttata, sia per Sottil che per Callejon. Il primo passa gran parte del primo tempo da spettatore non pagante perché Lazzari lo costringe a stare più basso del previsto. Si vede che in caso di accelerazione potrebbe mettere in crisi la Lazio ma gli arrivano pochi palloni. Per quanto riguarda lo spagnolo parte male con i soliti passaggi all'indietro poi cresce e mette in mezzo almeno tre palloni interessanti che i compagni non riescono a sfruttare. Ha sempre la sindrome del passaggio all'indietro.

Sarà compito di mister Vincenzo Italiano lavorare proprio su queste difficoltà da parte del reparto offensivo che nella gara di ieri è apparso realmente sottotono. Senza Nico Gonzalez il reparto soffre e anche a Vlahovic arrivano pochissimi palloni, sarà da invertire il senso di marcia già domenica contro lo Spezia visto che anche al Franchi l'argentino sarà out a causa del Covid.