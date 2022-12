QUARTA-NICO, IN NAZIONALE BUONI NUMERI. ORA SERVE LA CONFERMA IN MAGLIA VIOLA

Per vari motivi, sia fisici o tattici, Nico Gonzalez e Martinez Quarta non hanno preso, in modo ufficiale, parte alla spedizione in Qatar dell’Argentina. Allo stesso tempo però, entrambi, sono da sempre parte del gruppo, confermato vincente, del commissario tecnico Scaloni. Per questo motivo entrambi non potevano non mancare all’appuntamento più importante della storia del calcio argentino da decenni a questa parte. Vittoria, foto sui social con i sorrisi a quattro denti e la voglia, si augurano tutti i tifosi viola, di ripartire a mille già da gennaio con la maglia della Fiorentina per essere presenti e con determinate certezza nella prossima Argentina con tre stelle sul petto.

I numeri di Nico con l’albiceleste

L’esterno ex Stoccarda vanta al momento 21 apparizioni in partite ufficiali con la maglia dell’Argentina, collezionando ben 1034’ minuti giocati, 3 reti e 1 assist. Numeri buoni che confermano quanto Nico sia importante per Scaloni, visto che è colui che lo ha fatto esordire nell’albiceleste.

I numeri del Chino in nazionale

Anche se il difensore gigliato possiede buoni dati con l’Argentina. Fin qui, il Chino, ha collezionato 11 presenze in nazionale maggiore, ottenendo un minutaggio complessivo di quasi 800’ minuti.

Prima la delusione per la mancata convocazione. Adesso, forse con qualche rammarico, per entrambi, oltre che ad avere ritrovato il sorriso per una vittoria storica, potrà essere il momento per fare il passo successivo e guadagnarsi la totale permanenza nell’Argentina. Chi dovrà recuperare al meglio fisicamente e chi spera di diventare punto fermo della difesa di Vincenzo Italiano. Per Nico e Quarta, tutto passerà da Firenze e dalla Fiorentina.