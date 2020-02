La Fiorentina si presenta all'Allianz Stadium in piena emergenza. Ad aspettarla c'è la Juventus, in una delle partite più sentite della stagione. Beppe Iachini lo sa bene e in conferenza stampa questa mattina si è espresso così: "Dire che siamo in emergenza forse è poco, ma siamo consapevoli di voler andare a giocarci la nostra partita: per fare risultato sul campo della Juventus serve un'impresa". L'emergenza porta alla seguente convocazione immediata dei due nuovi acquisti Igor e Agudelo e il baby classe 2002 Christian Dalle Mura (difensore) direttamente dal vivaio. Perché tra difesa e centrocampo la battaglia per il reparto più in emergenza si fa veramente combattuta. Mancheranno 2/3 della difesa titolare: proprio nel reparto dove Iachini aveva trovato la sua roccaforte e che aveva decisamente migliorato. Con Milenkovic e Caceres squalificati, il tecnico ascolano è ricorso ai pari e pronti via, l'idea di buttare dentro Igor tra i titolari si fa sempre più concreta. L'ex difensore della Spal è arrivato l'ultimo giorno di mercato e con la Fiorentina ha disputato solo due allenamenti. Ma la scelta, per il mister, sembra quasi obbligata.

L'altro reparto in codice rosso è il centrocampo: l'assenza è una sola, ma vale decisamente per due. Non ci sarà Gaetano Castrovilli, il quale tornerà ad allenarsi in gruppo solo lunedì. Al suo posto dovrebbe giocare Badelj, nel ruolo di play, con Pulgar che adattato mezzala destra. Anche se il sostituto naturale del classe '97 sembra essere proprio Kevin Agudelo, ultimo acquisto di mercato della Fiorentina nella sessione invernale. Il colombiano ha svolto solamente la rifiunitura odierna con la squadra ma la mancanza di calciatori in quel reparto, ha costetto Iachini a chiamarlo subito tra i convocati. Potrebbe essere il jolly a partita in corso. Tutto ciò in attesa anche del recupero di un altro acquisto, Alfred Duncan i cui tempi di recupero verranno annunciati a partire dalla prossima settimana (LEGGI QUI).