PROBABILE FORMAZIONE: ZERO DUBBI, I SOLITI ANTI-UDINESE

Pochi dubbi per Vincenzo Italiano - secondo i quotidiani in edicola oggi - su ciò che riguarda la formazione che oggi il tecnico viola proporrà nella prima (vera) uscita del 2022 dopo la partitella in famiglia del 6 gennaio che ha sostituito forzatamente la gara di campionato contro l'Udinese. L'avversario è un Torino orgoglioso ma malmesso e dunque servirà in ogni caso la miglior formazione possibile per provare a portar via l'intera posta in palio e dare una spallata forse già decisiva nella corsa all'Europa, contando i ko di Lazio e Roma. I giornali di stamani, dunque, concordano di fatto su quello che sarà l'undici di partenza di questo pomeriggio al "Grande Torino".

Tutto per il momento porta a pensare che l’undici di partenza ricalcherà quasi fedelmente quello che, tra il serio e il faceto, il tecnico aveva proposto giovedì prima della farsa imposta dalla Lega. In porta toccherà ancora a Terracciano mentre in difesa la classica linea a quattro sarà composta da Odriozola, Milenkovic (lo scorso anno protagonista di un duro faccia a faccia con Belotti, che lo portò all’espulsione), Martinez Quarta e Biraghi, al ritorno dopo la squalifica a Verona. A centrocampo, detto della presenza quasi certa di Bonaventura e di Torreira, è ballottaggio tra Duncan e Castrovilli. Davanti gli intoccabili sono Gonzalez e Vlahovic (che ha recuperato) mentre a destra il favorito è Callejon.

La Gazzetta dello Sport: Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Callejon, Vlahovic, Gonzalez.

