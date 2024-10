PROB. FORMAZ., OK TERRACCIANO, ADLI DAL 1'. DAVANTI BELTRAN

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Ci siamo, stasera alle ore 21 va in scena allo stadio Franchi la partita tra Fiorentina e New Saints. Partendo dal presupposto che tra i pali tornerà Terracciano dopo aver ceduto lo scettro di titolare del campionato a De Gea, la Viola si presenta alla prima gara del maxigirone di Conference League con la difesa decimata. Martinez Quarta, Ranieri e Comuzzo saranno assenti per squalifica, Pongracic perché non ancora al meglio.

Dunque si prepara al debutto Moreno che giocherà al centro della retroguardia affiancato da Kayode e Biraghi, rispettivamente centrodestra e centrosinistra. A centrocampo spazio a Dodo sulla fascia destra, Richardson accanto ad Adli in mediana, e Parisi sulla corsia di sinistra. In attacco nuova occasione per Ikoné insieme a Sottil, come annunciato da Palladino ieri in conferenza stampa. Davanti Beltran sostituirà Kean.

FIORENTINA (3-4-2-1): 1 Terracciano; 33 Kayode, 22 Moreno, 3 Biraghi; 2 Dodo, 24 Richardson, 29 Adli, 65 Parisi; 11 Ikoné, 7 Sottil; 9 Beltran.

A disposizione: 43 De Gea, 30 Martinelli, 21 Gosens, 61 Baroncelli, 60 Kouadio, 4 Bove, 32 Cataldi, 23 Colpani, 8 Mandragora, 10 Gudmundsson, 20 Kean, 99 Kouame.

Allenatore: Palladino.

THE NEW SAINTS (4-3-3): 25 Roberts; 7 Daniels, 22 Davies, 6 Bodenham, 10 Redmond; 18 Holden, 14 Williams, 21 Smith; 17 Williams, 15 Oteh, 20 Bradley.

A disposizione: 13 Karolak, 12 Hudson, 33 Doforo, 19 Clark, 8 Brobbel, 28 Wilson, 9 McManus.

Allenatore: Harrison.