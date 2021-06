PRIME MOSSE

La mossa Lirola apre le danze del mercato in casa viola, tanto che il ritorno dello spagnolo dal prestito al Marsiglia assomiglia parecchio alla prima operazione della nuova Viola firmata Gattuso. Il terzino destro in Ligue 1 ha ritrovato più di una certezza, il nuovo allenatore viola può certamente inserirlo nel 4231 che pare avere già in testa per la sua squadra, si tratta semmai di capire come e quanto potrà cambiare una difesa dove niente pare scontato, nemmeno più l’imminente partenza di Milenkovic.

Di certo in attesa di un confronto vis a vis già fissato per venerdì, quando Gattuso arriverà in città, spuntano un po’ ovunque idee e progetti, rinforzi da seguire e monitorare per farsi trovare pronti nel momento giusto. In tal senso non pare una semplice coincidenza la direzione dello sguardo indirizzato a ovest, fosse solo per quel canale con il procuratore dello stesso Gattuso che certamente in Portogallo gioca in casa.

E sono allora da leggere in questo senso le candidature di Sergio Oliveira e Jesús Corona del Porto, o di Guedes del Valencia. Profili di spessore importante, di caratura internazionale e certamente destinati ad aumentare ancora di più l’attesa per il via ufficiale a una stagione che sta nascendo con presupposti a dir poco interessanti.