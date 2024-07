PONGRACIC IN CAMPO, COLPANI IN TRIBUNA: GLI OSSERVATI SPECIALI A BOLTON

Fonte: dal nostro inviato a Preston (GB)

L’attesa è (quasi) tutta per Marin Pongracic. Ovvero, almeno per ora, l’unico volto nuovo della rosa viola dopo Moise Kean. In attesa di Andrea Colpani – che punta ad essere allo stadio di Bolton questa sera per seguire in tribuna la prima uscita amichevole dei suoi nuovi compagni in Inghilterra – a catalizzare l’attenzione di Raffaele Palladino ci penserà proprio il croato, che dopo una manciata di allenamenti in terra d’Albione (quattro in tutto) oggi potrebbe giocare uno spezzone nell’amichevole contro la formazione di EFL League One.

La forma fisica con cui l’ex Lecce si è presentato già la scorsa settimana al Viola Park è stata ritenuta più che buona e anche le prime sedute inglesi hanno confermato le buone impressioni che il tecnico aveva avuto (“ È un giocatore forte, mi piaceva moltissimo e la società lo sapeva” ha detto solo pochi giorni fa Palladino sul suo nuovo centrale: “Siamo stati bravi a prenderlo e sono certo che farà un grande campionato perché aveva una grande voglia di venire a Firenze”). Motivo più che valido perché, tra oggi e domani contro il Preston North End, Pongracic sia schierato in campo, anche per capire innanzitutto se giocherà al centro della linea a tre oppure a destra, laddove avrebbe operato Milenkovic.

Una scelta che cambierà inevitabilmente l’assetto del terzetto difensivo e porterà Palladino a rinunciare – almeno in partenza – ad almeno uno dei due “braccetti” che contro Primavera e Reggiana hanno ben figurato (Kayode a destra e Biraghi a sinistra), dando per scontato che Ranieri sarà della partita dal 1’ oggi. Per il resto, nell’undici di partenza anti-Bolton, non ci dovrebbero essere novità di sorta rispetto all’undici già testato a Bagno a Ripoli che tuttavia giocherà solo un tempo oggi: Terracciano in porta, mediana con Dodo e Parisi sulle fasce oltre a Mandragora e Bianco interni oltre a Sottil – ristabilito dopo un virus – e Brekalo alle spalle di Kean. E in tribuna (forse) Colpani ad ammirare. E a sognare di regalare al più presto magie col suo sinistro.